Avatar 2 supera il miliardo e mezzo: scalza Top Gun: Maverick e diventa campione di incassi 2022

Secondo le informazioni delle ultime ore, nella corsa al podio per i film campioni d’incassi a livello mondiale per il 2022, Avatar – La via dell’acqua avrebbe superato Top Gun: Maverick.

Il sequel di Avatar diretto da James Cameron avrebbe quindi avuto la meglio sui piloti da combattimento della Marina americana capitanati da Tom Cruise in Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski (QUI link).

Secondo i media americani (Deadline), Avatar avrebbe raggiunto il miliardo e mezzo, superando Top Gun con i suoi 1,489 miliardi di dollari di incassi nel mondo.

