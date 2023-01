Alcol e guida, gli over 32 al primo posto

Pubblicità

Dal ministero dell’Interno vengono pubblicati i numeri sull’anno appena concluso per l’abuso di droga e alcool prima di mettersi alla guida. Per contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera, i controlli delle forze dell’ordine mettono in luce dati piuttosto sorprendenti. Infatti, al primo posto per la guida sotto l’abuso di sostanze non sarebbero i più giovani come in molti potrebbero pensare, ma gli over 32.

Il dato è stato pubblicato nel report del Viminale che prende come riferimento i controlli stradali effettuati nelle varie Regioni italiane, durante la notte del sabato sera dalle 22.00 alle 6.00 del mattino.

Tra i giovanissimi (18 -22 anni) solo il 6,5% è risultato positivo. Per quanto riguarda invece la fascia over 32 il dato sale oltre il 10%.

Rispetto alle donne, gli uomini ultra 32enni sono la fascia di età più pizzicata al volante con un tasso alcolemico oltre i limiti di legge, 11,6% contro il 6,5% delle donne.

Tra le regioni italiane, al primo posto si trova l’Umbria, con il 19,2% di persone fermate alla prova del palloncino. Al contrario in fondo alla classifica, tra le Regioni più virtuose c’è la Campania, dove solo il 2,7% delle persone fermate sono risultate positive al controllo dell’alcoltest.

