Valduga lancia la sua candidatura, Merler: «La sinistra sceglie il miglior perdente»

Campobase presenta, attraverso le parole del sindaco Rech, il suo candidato presidente per le elezioni provinciali di ottobre 2023 al centro sinistra.

Il sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, che aveva giurato che si sarebbe occupato solo di Rovereto fino alla fine del suo mandato, quindi fa marcia indietro e si lancia all’inseguimento della poltrona di governatore del Trentino.

Il progetto Campobase è una sorta di partito dei sindaci che riunisce amministratori locali di liste civiche e l’area politica dell’Upt (ex Margherita). Ma se nel 2018 il partito dei cosi detti sindaci non voleva allearsi con nessuno e rappresentate una centralità della politica trentina ora invece si schiera apertamente con la sinistra.

Sulla novità politica trentina è intervenuto in maniera ironica ieri anche il consigliere comunale Andrea Merler. «Nella disperazione del centro sinistra Trentino, la scelta del Dottor Valduga – oncologo – rappresenta sicuramente l’indicazione del miglior perdente. Da consigliere di minoranza, in Consiglio provinciale, potrà sicuramente dedicare più tempo ai suoi pazienti. Tale indicazione rientra sicuramente in una scelta di responsabilità provinciale, alla luce delle necessità, in Azienda sanitaria, di ulteriori oncologi di qualità».

E ancora: «La scelta del miglior perdente – conclude Merler – apre indubbiamente la strada al 2028, al Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, il sindaco sindacalista, che – silenziosamente – sta attualmente tessendo la trama del suo futuro, all’ombra del buon notaio e presidente del Consiglio comune di Trento – dott. Paolo Piccoli, fondatore di Campobase, ovviamente».

Non è mistero che sul tavolo del centro sinistra ci siano comunque più nomi in lizza per la poltrona di Governatore.

Oltre al nome di Franscesco Valduga, su cui pende però la spada di Damocle pericolosa relativa alla condanna in primo grado della corte dei Conti, (se fosse condannato in appello non sarebbe candidabile) a scalpitare ci sarebbero l’ambizioso notaio Paolo Piccoli, ora presidente del consiglio comunale, e Pietro Patton appena eletto senatore nelle liste di centro sinistra alle elezioni del 25 settembre.

Quest’ultimo farebbe volentieri ritorno a Trento. Non viene inoltre escluso che alla fine possa essere il sindaco Franco Ianeselli il candidato presidente del centro sinistra che sfiderà il centro destra in ottobre.

In questa tornata quindi non mancano i nomi di spicco al centro sinistra. Ora però si dovrà scegliere subito per far fronte probabilmente alla più lunga campagna elettorale della storia trentina.

