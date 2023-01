Tragedia in stazione a Trento: muore un’altra persona investita sui binari

Pubblicità

Investimento mortale questa mattina alla stazione ferroviaria di Trento: a poco più di un mese dalla morte di un 36 enne indiano travolto mentre probabilmente tentava di attraversare i binari (QUI link), in questo 5 gennaio un’altra persona è venuta a mancare nella stessa stazione.

Secondo le prime informazioni, poco prima delle 9 di questa mattina una giovane donna di 21 anni è stata investita e uccisa da un treno merci in transito nella stazione trentina. Sul posto sono intervenuti i sanitari, la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma per la giovane non c’è stato più nulla da fare.

Il traffico ferroviario è stato subito bloccato, e sono stati segnalati ritardi sulla linea del Brennero. Oltre al 36 enne indiano, a ottobre un dramma simile in stazione a Rovereto dove a perdere la vita fu Emiliana Urbani, docente al liceo scientifico Rosmini (QUI link)

