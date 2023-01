Proposta la class action contro la Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A.

Pubblicità

Il Comitato Azionisti Suedtirol comunica che è stata proposta, insieme all’Associazione Robin e al Centro Consumatori Italia, una class action contro la Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. davanti al competente Tribunale di Venezia, con udienza di citazione fissata per il 28 aprile 2023.

La class action (azione di classe o collettiva) ha ad oggetto la responsabilità della banca per aver venduto le proprie azioni tra gennaio 2012 e luglio 2015 con delle schede prodotto che sono state criticate in più di 20 occasioni dall’Arbitro Consob perché contenenti un’informazione definita “assai poco chiara”, “ingannevole” e “ambigua”.

In una di queste schede si leggeva, ad esempio, che «Il prezzo limite non può scendere sotto il prezzo di emissione delle Azioni», facendo pensare ai risparmiatori che il prezzo delle azioni, in caso di vendita, non sarebbe stato inferiore al prezzo di acquisto. Con queste informazioni la banca ha convinto migliaia di risparmiatori, in prevalenza dell’Alto Adige, ad acquistare azioni per milioni di euro.

Ora, con l’azione di classe gli azionisti potranno chiedere la risoluzione dei contratti di acquisto e il risarcimento dei danni subiti.

Come detto, è stata indicata come data di udienza quella del 28 aprile 2023; in tale occasione il Tribunale di Venezia deciderà se l’azione di classe è ammissibile e, in caso positivo, darà un termine agli azionisti per intervenire nel giudizio e far valere i propri diritti.

I risparmiatori saranno costantemente informati dai promotori dell’azione.

Nel frattempo, sono state proposte decine di cause individuali contro la banca per le responsabilità risarcitorie nelle vendite delle azioni che hanno perso oltre il 50% del loro valore di acquisto.

La maggior parte delle udienze è stata fissata a marzo 2023.

Si segnala, infine, che il 9, 10 e 11 gennaio 2023 si potrà partecipare ad uno dei tre incontri che si terranno presso la sala convegni di Casa Kolping, Largo Adolph Kolping, n. 3 – 39100 Bolzano (BZ) per discutere delle questioni relative alle azioni della banca e delle possibili iniziative legali:

1. Lunedì, 09/01/2023, ore 17.30 – 20.30

2. Martedì, 10/01/2023, ore 16.00 – 19.00

3. Mercoledì, 11/01/2023, ore 16.00 – 19.00

I risparmiatori interessati, sono pregato di indicare la loro scelta e confermare la loro presenza scrivendo all’indirizzo mail: “[email protected]”.

Si ricorda che gli azionisti della banca sono stati gravemente danneggiati, in quanto hanno già perso più della metà dei loro risparmi a causa del deprezzamento delle azioni e si trovano con dei titoli illiquidi che non riescono a vendere a nessuno.

Per il Comitato la banca dovrebbe responsabilmente prendere coscienza della questione e aprire un tavolo di trattative serie con le associazioni di consumatori, invece di continuare a chiamare singolarmente solo alcuni azionisti per trattative del tutto inappropriate, con risarcimenti irrisori, ma soprattutto escludendo chi rappresenta i consumatori anche in base alla normativa nazionale ed europea.

