La commedia “En frade’l e na’ sorela” del Gruppo Arzberg pronta al debutto

Debutterà domenica prossima, 8 gennaio alle ore 17.00, al teatro parrocchiale di Cloz la commedia “En frade’l e na’ sorela – Un fratello e una sorella, la commedia dimenticata”.

Questa vivace e insolita rappresentazione teatrale viene portata in scena dalla sezione teatro del Gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non che ha saputo dare brio alla storia, modificandola e traducendola in dialetto noneso.

Una delle prerogative del Gruppo è appunto la conservazione delle terminologie nonese ormai poco usate alle generazioni future, per tramandarle e farle conoscere un po’ su tutto il territorio provinciale.

La commedia risulta essere molto divertente e allo stesso tempo un po’ insolita: una ferrea regista, interpretata da Gemma Menghini, rimprovera ripetutamente i suoi attori poco studiosi impegnati nel portare in scena un’opera brillante che vede protagonisti due anziani, un fratello e una sorella circondati dai loro parenti. Grazie alla straordinaria bravura della regista si riusciranno a ottenere sorprendenti risultati.

Nelle settimane a seguire la commedia verrà portata in tournee in vari teatri della provincia: l’appuntamento successivo sarà sabato 14 gennaio alle 20.45 al teatro San Gottardo di Mezzocorona.

