Il Ministro Urso convoca Dazn: «Disservizi impongono di fare chiarezza»

Anno nuovo ma problematiche vecchie. Ieri in Trentino, come nel resto d’Italia, i disservizi della piattaforma Dazn sono continuati tutto il giorno. Si giocava, dopo oltre un mese di stop per i mondiali di calcio, la sedicesima giornata del massimo campionato di serie A.

Alle 12.30 era cominciato tutto bene quando verso il venticinquesimo minuto del primo tempo sul risultato di 2 a 0 per il Milan sono cominciati ad arrivare i primi problemi.

Le immagini hanno cominciato a bloccarsi, e anche uscendo e rientrando il problema persisteva. Quanto successo però era solo il preludio di quanto sarebbe successo la sera per il big match Inter Napoli.

C’è chi ha dovuto attendere 20 minuti prima di potersi collegare, chi ha visto la partita a scatti, chi invece dopo decine di tentativi se ne andato al bar a vedere la partita su Sky.

Sul sito di Dazn sono fioccati insulti e feroci critiche, che in verità continuano dall’inizio del campionato. Il disservizio non è sfuggito al ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso (foto) che ha deciso di convocare i vertici di Dazn per chiedere spiegazioni.

«A tutela dei consumatori ho convocato per il 12 gennaio al ministero i vertici della società Dazn». Annuncia il ministro anticipando che all’incontro saranno presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi ed i vertici della Serie A. «Il perpetuarsi del disservizio – evidenzia Urso – impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti»

