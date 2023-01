Il colosso Amanon licenzia 18 mila dipendenti

Pubblicità

”Poco più di diciottomila dipendenti’‘. Tanti saranno i licenziamenti che effettuerà il colosso statunitense dell’e-commerce Amazon, come annunciato dal suo amministratore delegato Andy Jassy. ‘‘L’economia incerta” e ”le rapide assunzioni degli ultimi anni’‘ sono le motivazioni indicate in una nota dall’azienda.

Amazon ha resistito a periodi ”economici difficili” e continuerà a farlo, prosegue la nota, sottolineando che ‘‘questi cambiamenti ci permetteranno di continuare il nostro percorso più a lungo e in modo più concreto”.

I più colpiti, dai più numerosi licenziamenti in blocco dell’azienda fondata da Jeff Bezos, saranno i dipendenti dei negozi, come Amazon Fresh e Amazon Go, e le sue organizzazioni Pxt, che gestiscono ad esempio le risorse umane.

Le lettere di licenziamento arriveranno agli interessati a partire dal 18 gennaio, ha precisato Jassy, aggiungendo che gli interessati rappresentano il sei per cento della forza lavoro aziendale composta da circa 300mila persone.

Sebbene la prospettiva di consistenti licenziamenti incombesse su Amazon da mesi – la società ha riconosciuto di aver assunto troppe persone durante la pandemia – il totale del personale interessato, in aumento rispetto alle previsioni, suggerisce che le prospettive dell’azienda si siano complicate negli ultimi mesi.

L’intervento sulla forza lavoro allinea Amazon ad altri aziende Big tech decise a ridurre i ranghi del personale. La società Usa di cloud computing Salesforce Inc. ad esempio, con sede a San Francisco e operativa in 36 Paesi nel mondo ha da poco annunciato l’intenzione di eliminare circa il 10% della forza lavoro, più di 7mila dipendenti su un totale di 79mila complessivi, e di tagliare le sue proprietà immobiliari.

