È rinata la Pro Loco di Ton

Finalmente la Pro Loco di Ton ha ripreso vita.

Dopo anni in cui nel Comune noneso si sentiva la mancanza di un’associazione che potesse fare da guida alle altre realtà del territorio, la determinazione e la voglia di mettersi in gioco di un bel gruppo di persone hanno consentito di ricostituire la Pro Loco.

Il direttivo dell’associazione è composto dal presidente Paolo Bertoluzza, dal suo vice Thomas Fedrizzi e da Franco Marcolla, Tiziana Bortolotti, Federico Fedrizzi, Andrea Angione, Roberto Zucal e Sabrina Fedrizzi.

Il presidente si dice entusiasta. «Siamo una squadra motivata e volenterosa, che si impegnerà a migliorare la qualità della vita di chi abita nei nostri paesi, a valorizzare i prodotti e le bellezze del nostro Comune e a promuovere la scoperta e la tutela delle nostre tradizioni – sono le parole di Paolo Bertoluzza –. L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di rendere il nostro Comune un luogo confortevole e piacevole in cui vivere, ricco di iniziative ludiche, storico-culturali, enogastronomiche e artigianali per tutte le fasce di età con la collaborazione dell’amministrazione comunale e delle associazioni già presenti sul territorio».

È imminente, tra l’altro, il debutto della nuova associazione: è in programma domani, infatti, venerdì 6 gennaio, l’atteso evento “BefanTONa” che proporrà una serie di interessanti attività per grandi e piccini a partire dalle 14, quando sarà celebrata la messa nella chiesa di Vigo di Ton con concerto (alle 14.30) dell’ensemble vocale Guido Gallo.

A seguire la befana farà tappa in piazza con una bella sorpresa per i più piccoli, mentre per gli adulti non mancheranno vin brulé e dolci. Ci sarà quindi spazio per la premiazione del concorso dei presepi a cura della commissione cultura comunale.

Sono già in palinsesto, poi, alcuni eventi che animeranno l’anno appena iniziato: dai “Banceti nostrani” in primavera alla “Festa della Madonna” a Ferragosto, per arrivare alla “Festa della Terza” nel periodo autunnale.

E non è finita qui. Per rimanere aggiornati sulle attività e le iniziative della Pro Loco di Ton, che aderisce alla Federazione Trentina delle Pro Loco e delle normative Unpli, basta seguire la pagina Facebook “Pro Loco Ton”.