Droga per la val di Fiemme, arrestato un corriere

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cavalese, in concomitanza delle vacanze natalizie caratterizzate da un enorme flusso di turisti che raggiungono le valli con il conseguente aumento del consumo di stupefacenti, hanno incrementato i controlli del territorio.

In funzione di tali considerazioni, sono stati predisposti sulla SS 48, una serie di specifici servizi di osservazione volti al monitoraggio dei soggetti in entrata in Val di Fiemme, dal casello autostradale di Egna/Ora.

È così che i Carabinieri hanno intercettato e controllato un’autovettura di grossa cilindrata intestata ad una donna residente in Veneto, condotta da una terza persona sempre residente in quella Regione.

Nel corso del controllo il conducente si è mostrato particolarmente nervoso, circostanza che ha indotto i militari a prestare particolare attenzione alla verifica. Un piccolo lembo di plastica che fuoriusciva dall’incavo del “bracciolo” non è sfuggito alla vista degli operanti che ne hanno poi accertato il contenuto: cocaina.

Dopodiché i militari hanno individuato all’interno dell’auto un ulteriore involucro contenente un discreto quantitativo di hashish e nel corso di successivi approfondimenti esperiti in caserma, indosso al conducente sottoposto a perquisizione personale è stato trovato un terzo involucro in nylon termosaldato contenente altra cocaina.

Nel complesso sono stati sequestrati circa 70 grammi di cocaina e 50 di hashish. Lo “sfortunato” corriere, incappato nei controlli antidroga predisposti dall’Arma, è stato pertanto tratto in arresto

