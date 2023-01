Conto alla rovescia per «I ragazzi del Columbus: «Frammento di storia importante da ricordare»

Pubblicità

Sale la temperatura a 9 giorni da quello che sarà probabilmente il più grande evento del 2023 e che si terrà presso il Teatro Matisse a Pergine. L’iniziativa (ormai quasi sold out) organizzata da «Carrozzone Eventi» di Trento dopo la presentazione del libro (ore 20.00) e il docu-film (ore 21.00) avrà come protagonista assoluta la musica.

Dalle 22.00 infatti a farla da padrona sarà la musica, proprio di quel periodo. A prendere in mano il testimone musicale dell’evento sarà la maestria di Pio Leonardelli, storico Dj di Trento e numero uno in regione. Proprio lui al Number One di Pergine ha portato la musica che ha caratterizzato la “generazione Afro trentina”.

A seguire in consolle si alterneranno Dj Ricky T., Riccardo Tamburin di Bolzano, Dj Henry di Trento, Dj Angiolino di Verona, Dj Attilio di Fara Vicentino, stretto collaboratore di Afro Funk Vicenza solo vinile. E sempre da Bolzano sarà Armandino Drums a dare un tocco di spettacolo con le sue inseparabili percussioni.

Come detto una grandissima serata contenitore (qui il link dell’evento), con aperitivo e musica di sottofondo, per accogliere i partecipanti a questa nuova reunion dei “Boci del Number”. C’è voglia di musica, di spettacolo e di cultura. Le tre cose che l’evento del 14 gennaio a Pergine proporrà in modo innovativo, dinamico e a ritmi altissimi. (clicca qui per approfondire il programma)

Ma questo evento valoriale è davvero particolare perché rievoca la generazione degli anni ‘80, uno stile di vita che ha fatto la storia, una musica che ha accompagnato intere generazioni verso il futuro.

Dopo la presentazione del libro dello scrittore Andrea Castagnini “I ragazzi del Columbus e altre storie” che comincerà dopo l’aperitivo, alle 20 nel foyer del teatro comunale di Pergine, (qui la sua intervista) il tutto ripreso dalle telecamere di Voce24news media partner dell’evento, ci sarà la proiezione del film tratto dal libro.

Presentato da RCO Europe e Firmament Pictures, dopo più di un anno di riprese tra Emilia- Romagna e Lombardia, l’opera ideata dal modenese Fabrizio Zanni e diretta da Paolo Galassi è uscita in anteprima assoluta su Amazon Prime Video, distribuito da Minerva Pictures. (clicca qui per vedere il trailer)

Il progetto, che vede la firma della fotografia di Roberto Giusti e la colonna sonora curata da Paolo Scotti, è stato sviluppato appunto in collaborazione con lo scrittore Andrea Castagnini, tra i protagonisti del docu-film e autore del fortunato romanzo ‘I ragazzi del Columbus’ edito da Edizioni Minerva.

Tre piani di racconto che vedono protagonisti alcuni dei rappresentanti della vastissima comunità di ragazzi e ragazze che tra gli anni ‘70 3 ‘80 frequentavano Piazzale Roma a Riccione, alcuni dei Deejay’s che sono stati fautori della rivoluzione musicale di quegli anni, quali Claudio Rispoli in arte Dj Mozart (Baia degli Angeli – Jestofunk) il padre della afro music Beppe Loda e poi ancora Pery, storico DJ de La Mecca e Rubens DJ, e in ultimo al musica, punto di congiunzione e motore di quella rivoluzione.

«Ho voluto realizzare un’opera che raccontasse una generazione che doveva essere raccontata, quella degli esclusi, dei capelloni, dei frikkettoni, che rinnegati dalla società e dalla borghesia di allora hanno segnato un’era straordinaria i cui valori, la filosofia e non ultimo le mode, rivivono oggi una seconda vita» dice Fabrizio Zanni, ideatore e produttore del docufilm.

«Sono romagnolo, quindi Mozart, la Baia degli Angeli, Pery, la Mecca, li sentivo nominare sin da ragazzino. Erano leggendari già allora. Ritrovarmi a distanza di quasi quarant’anni a raccontarne la storia è stato affascinante. Quello dei ragazzi del Columbs è un frammento di storia importante da ricordare, per il territorio ma per il Paese in generale, perché insieme a loro abbiamo avuto la possibilità di raccontare ed esplorare un’epoca e la sua colonna sonora che l’ha accompagnata, stravolgendo ogni paradigma socio-culturale e musicale concepito sino a quel momento» spiega invece Paolo Galassi, regista del film.

SINOSSI – Tra il 1974 ed il 1985 in Italia ha avuto luogo una rivoluzione socio-cultural-musicale, poi allargatasi anche in altri paesi europei: Germania, Austria, Spagna, Francia; che, influenzata dalle esperienze di Woodstock (1969) e dal fenomeno hippies, ha avuto come conseguenza la nascita dei primi locali alternativi e la consacrazione della musica Afro/Funky in Italia come genere.

Uno dei luoghi simbolo di questa rivoluzione era il parcheggio di Piazzale Roma a Riccione, ribattezzato ‘Columbus’ dai giovani frequentatori del Bar Columbus, che affacciato tra parcheggio e spiaggia vedeva ogni estate migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, tra DS Pallas, Reanault 4 e Diane di ogni colore, riuniti dalla passione di quella musica e quello stile di vita che si diffondevano attraverso uno scambio incessante di audiocassette pirata.

Ed è proprio grazie alle cassette che il fenomeno è riuscito a valicare i confini italiani, conquistando l’Europa. Piazzale Columbus era il cuore pulsante del popolo alternativo, ribelle, non convenzionale, mosso da ideali di fratellanza, libertà e condivisione di esperienze. Un vero e proprio esercito di ragazze e ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia, in estate anche d’Europa, che viaggiavano in autostop, spesso senza soldi, con il sacco a pelo e dormendo nelle spiagge libere.

I freak – ‘quelli coi capelli lunghi’ – diversi e contrapposti ad ogni fenomeno sociale esistente fino a quel momento (paninari, dark, metallari..) che stava nascendo nei primi anni ‘80. Anticonformisti, schivi ad ogni forma di borghesia, seguaci di una musica differente dalla disco, dalla dance commerciale o dal pop che dominavano il panorama radiofonico, discografico e delle discoteche in quegli anni. In Italia la musica Afro/Funky era suonata in locali d’avanguardia, primo tra tutti la Baia degli Angeli (1974), il Chicago, La Mecca, Il Typhoon, il Cosmic. In USA, qualche anno più tardi della nascita del fenomeno Baia degli Angeli a Riccione, aprì i battento lo Studio 54 di New York (1977) che ne divenne il manifesto d’oltreoceano.

I RAGAZZI DEL COLUMBUS, è un viaggio tra storie ed emozioni condivise, accompagnate da una colonna sonora importante, originale, firmata da Paolo Scotti e composta da brani – alcuni introvabili – rimasti inalterati nel tempo, vivi ed attuali perché seguiti ancora oggi da un popolo di persone di ogni eta’ che si ritrova in quei valori, ma soprattutto che ha regalato l’anima ad un genere di musica senza tempo. Un’ora di docu – film imperdibile.

Sotto Ivan Anesi (uno dei ragazzi del Columbus che interverranno alla presentazione del libro) e Dj Pio Leonardelli