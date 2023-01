Benedetto XVI e l’adorazione dei re Magi

Pubblicità

Pubblicità



E’ quasi inevitabile ricordare in questi giorni, e proprio oggi, giorno del suo funerale, il defunto papa Benedetto XVI.

Pur ritiratosi a vita privata da ben dieci anni, e pur avendo guidato la Chiesa per un tempo ridotto, infatti, il papa bavarese ha lasciato un grande segno, oltre ogni aspettativa. I fedeli che si accalcano per salutarlo, circa 150 mila in pochi giorni, contro ogni più rosea previsione, lo dimostrano.

Eppure Benedetto non è stato un papa “facile”: non solo per la qualità teologica e filosofica dei suoi scritti e dei suoi discorsi, ma anche perché si è trovato spesso sotto il fuoco dei media nazionali ed internazionali. Ciononostante è entrato nel cuore di milioni di persone come pochi altri.

Il senatore Marcello Pera, in un’intervista, mi diceva che quelli di Benedetto XVI sono stati “gli anni della sfida”, cioè gli anni in cui la Chiesa ha affrontato le critiche più profonde, quelle teologiche, filosofiche, scientifiche, a viso aperto, senza presunzione ma anche senza timidezza. Dimostrando di poter comunicare un messaggio che dopo duemila anni è ancora perfettamente attuale.

Questo atteggiamento insieme coraggioso e mansueto, la sua cultura e la sua mitezza, la sua vita cristallina, continuava Pera – che è stato anche un celebre professore di filosofia della scienza- hanno messo in discussione molti laici, anche i più lontani, spingendoli a confrontarsi con un modo di pensare davvero “alternativo”.

Posso testimoniare, per aver vissuto gli anni del pontificato di Benedetto collaborando ai due quotidiani che lui conosceva meglio (Avvenire diretto da Dino Boffo e Il Foglio di Giuliano Ferrara), e per aver conosciuto molti dei suoi più intimi collaboratori, quanto interesse destassero le sue argomentazioni anche negli intellettuali non credenti e quanto fastidio, invece, in non pochi cattolici convinti che il patrimonio della Chiesa, dalla liturgia al gregoriano, dalla teologia alla morale, andasse semplicemente rottamato e reinventato.

Pubblicità Pubblicità



I laici di cui ho parlato, da Marcello Pera a Giuliano Ferrara, da Giovanni Lindo Ferretti ad Oriana Fallaci, da Angelo Vescovi a Piergiorgio Odifreddi, ammiravano la sua cultura che spaziava dalla teologia, alla filosofia, alla scienza, ma anche la sua bonomia, la sua serenità nell’affrontare anche i temi più scottanti, il suo animo puro e trasparente, incapace di risentimento e vendetta.

Quanto odio ha ricevuto, per anni e anni, Benedetto! Quanti tradimenti da parte di molti dei suoi stessi collaboratori, a partire dal suo stesso segretario di Stato. Eppure questo non ha mai travolto il suo animo, portandolo alla sfiduci e al cinismo, né lo ha distolto dalle virtù teologali: fede, speranza e carità.

Probabilmente la ragione di questo atteggiamento, che gli ha procurato l’amore di milioni di fedeli, sta nella sua profonda attitudine all’adorazione. Benedetto XVI, il papa che ha rilanciato l’adorazione eucaristica, parlava spesso dei re magi, del loro essere venuti da lontano per “adorare” il bambin Gesù.

Ma cosa significa adorare? Ce lo spiega proprio Benedetto: “E’ un riconoscimento colmo di gratitudine, che parte dal profondo del cuore e investe tutto l’essere, perché solo adorando e amando Dio sopra ogni cosa l’uomo può realizzare pienamente se stesso”, può purificare i suoi pensieri e la sua volontà, guarire le ferite, confidare nella vita, in ogni situazione.

Adorare, insegnava Benedetto XVI all’uomo contemporaneo, che spesso non ha tempo per fermarsi, far respirare la sua anima, captare i segnali del Cielo, significa sapere che non siamo i salvatori di noi stessi, ma che dobbiamo riconoscere “Dio come nostra vera misura”, cioè orientarci “secondo la misura della verità e del bene, per diventare in tal modo noi stessi veri e buoni”.

E’ opportuno ricordare, scriveva nel 2009 ai membri della Congregazione del Culto Divino, “le diverse accezioni che il vocabolo «adorazione» ha nella lingua greca e in quella latina. La parola greca proskýnesis indica il gesto di sottomissione, il riconoscimento di Dio come nostra vera misura, la cui norma accettiamo di seguire. La parola latina adoratio, invece, denota il contatto fisico, il bacio, l’abbraccio, che è implicito nell’idea di amore. L’aspetto della sottomissione prevede un rapporto d’unione, perché colui al quale ci sottomettiamo è Amore. Infatti, nell’Eucaristia l’adorazione deve diventare unione: unione col Signore vivente e poi col suo Corpo mistico.

Dio non è più soltanto di fronte a noi, come il Totalmente Altro. È dentro di noi, e noi siamo in Lui. La sua dinamica ci penetra e da noi vuole propagarsi agli altri e estendersi a tutto il mondo, perché il suo amore diventi realmente la misura dominante del mondo. In questa prospettiva ricordavo ai giovani che nell’Eucaristia si vive la fondamentale trasformazione della violenza in amore, della morte in vita; essa trascina poi con sé le altre trasformazioni. Pane e vino diventano il suo Corpo e Sangue. A questo punto però la trasformazione non deve fermarsi, anzi è qui che deve cominciare appieno. Il Corpo e il Sangue di Cristo sono dati a noi affinché noi stessi veniamo trasformati a nostra volta”.

Benedetto ci ha lasciato, ma il suo messaggio appare più vivo che mai (per chi volesse approfondirlo, il prof. Marco Luscia terrà un incontro dal titolo La lezione di Ratzinger il 19 gennaio, ore 17.30, passaggio Teatro Osele 4; vedi: https://www.libertaepersona.org/wordpress/2023/01/gli-incontri-del-mpv-trentino/ ).

Pubblicità Pubblicità rel="nofollow" Pubblicità Pubblicità