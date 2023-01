Università della terza età, ripartono le lezioni a Raossi

Pubblicità

Riprendono martedì 10 gennaio le lezioni dell’Università della terza età e del tempo disponibile. Come spiega l’assessore comunale alla cultura, Miriam Gios: «Lo scorso 13 dicembre, al termine di un primo ciclo di appuntamenti, abbiamo organizzato una serata aperta a tutti i partecipanti e agli interessati per confrontarci sui temi da affrontare alle successive occasioni di incontro.

Tutti i corsi proposti nelle prossime settimane, dunque, sono stati scelti proprio grazie a quel confronto. Quello del 2022, per noi, è stato un primo esperimento e abbiamo avuto un ottimo riscontro, tanto che diamo continuità con le lezioni del 2023 a cui abbiamo già registrato 25 iscrizioni. Si tratta di un ottimo numero e ci auguriamo che possa crescere ancora: se così sarà valuteremo anche nuove sedi per i corsi». Il nuovo calendario si articola dal 10 gennaio al 28 marzo; la sede è il centro scolastico (ex sala catasto) in frazione Raossi.

Ecco il programma. “Storia contemporanea: dal secondo dopoguerra ai giorni nostri” con Giuseppe Ferrandi martedì 10/1 e 24/1 ore 14:30-16:30; “Un percorso nel mondo delle medicine non convenzionali considerate integrative della medicina tradizionale”, con Ruggero Cappello martedì 7/2 ore 14:30-16:30; “Usi, potenzialità e rischi di smartphone e tablet” con Filippo Orlando martedì 28/2 ore 14:30-16:30; “Come ascoltare la musica” martedì 14/3 ore 14:30-16:30; “Flora locale-cultura della pietra a secco e il valore dei paesaggi terrazzati” con Antonio Sarzo, mercoledì 29/3 ore 14:00-16:00.