Tragedia Capodanno: Valentina dona i suoi organi

È deceduta lo scorso 31 gennaio, poco prima della mezzanotte, la 25 enne roveretana Valentina Vallenari Benedetti: l’incidente in cui è rimasta coinvolta insieme ad un’amica non le ha lasciato scampo. La tragedia, è avvenuta in Valpolicella, a Breonio di Fumane. (QUI link)

Anche dopo aver lasciato i propri cari, Valentina ha dimostrato di avere un cuore immenso: secondo la sua volontà – espressa nel 2018 – i suoi organi sono stati espiantati e verranno utilizzare per salvare la vita di altre persone.

Tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia sui social: Valentina era una ragazza dolce, solare, con la testa sulle spalle, amante dei cani e impegnata sia nel lavoro che nel volontariato.

Ancora non c’è una data per i funerali, anche se probabilmente si terranno sabato a Ronconi di Sant’Anna di Alfaedo.