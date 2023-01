La neve si sta sciogliendo anche alle quote medie. Cosa succederà nei prossimi giorni?

Dopo le ultime nevicate di metà dicembre l’inverno sembra aver avuto una pausa. L’anticiclone africano ha ripreso possesso dei cieli sopra l’Italia, portando ad un sensibile rialzo delle temperature, specialmente in quota.

Fa impressione leggere il report di alcune stazioni meteo poste sopra i 2000 metri di altitudine che nel periodo di capodanno hanno registrato temperature positive anche per 48-72 ore continuative, con punte di +7° a 3000 metri.

Di solito l’anticiclone è associato a bel tempo e temperature primaverili, ma sull’arco alpino è stato così solo in parte. A causa dell’inversione termica l’aumento delle temperature, in alcuni casi, è stato meno sensibile in molte valli, ed in pianura il freddo non si è attenuato ove presenti nebbie e velature del cielo. Inoltre stiamo avendo un ristagno di polveri sottili ed altri agenti inquinanti nel bassi strati e la qualità dell’aria è peggiorata moltissimo sia nei fondovalle che in pianura padana.

Non ci sono note positive neppure per la montagna, fatta eccezione forse per un minor consumo di combustibile per il riscaldamento. Il comparto sciistico soffre queste temperature “fuori stagione” che stanno sciogliendo il manto nevoso su molte piste e rendono difficoltoso, se non impossibile, l’innevamento artificiale.

Cosa dicono le previsioni meteo a breve e media scadenza per il mese di gennaio?

Un attacco all’anticiclone arriverà nel weekend, ad opera di una perturbazione atlantica. Dopo alcune settimane, questo nuovo fronte perturbato potrebbe causare un corposo cambiamento meteo a partire soprattutto da domenica 8 gennaio, con precipitazioni diffuse al Centro-Nord e il ritorno della tanto agognata neve sulle Alpi sino a quote medie.

Ancora non ci possiamo sbilanciare nei dettagli, ma la neve dovrebbe tornare al di sopra dei 1000/1300 metri, con differenze tra valle e valle.

Dal 9 gennaio la perturbazione, che potrebbe dar vita ad un vortice ciclonico, si dirigerà poi al Centro-Sud probabilmente seguita da aria più fredda. Il contesto dovrebbe apparire quindi più consono all’inverno, anche se al momento non vi sono elevate probabilità di ondate di freddo significative. Ci sarà però una fase meteo più dinamica nel corso della prossima settimana, con il possibile passaggio di ulteriori perturbazioni.

Le temperature scenderanno, riportandosi nelle medie del periodo, ma la diminuzione più sensibile sarà in montagna.

Nei fondovalle invece il tempo perturbato contribuirà ad un rimescolamento dell’aria e ciò dovrebbe portare ad un minore ristagno di inquinanti.

Pubblicità Pubblicità



Previsioni meteo per la provincia di Trento

Da mercoledì 4 gennaio a domenica 8, condizioni di stabilità grazie al rafforzarsi di un campo anticiclonico. In seguito le correnti in quota si disporranno da sudovest e tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione.

Sabato 7 gennaio nuvolosità in intensificazione dal pomeriggio. Domenica 8 coperto con probabili precipitazioni diffuse, specialmente dalla sera e nella notte. Lunedì 9 molto nuvoloso con precipitazioni in esaurimento.