Avvicendamento in giunta comunale ad Andalo: Marianna Melchiori succede a Claudia Osti

Il nuovo anno porta con sé un’importante novità ad Andalo.

Come come già previsto a inizio legislatura, infatti, c’è stato un avvicendamento in giunta comunale: Marianna Melchiori succede a Claudia Osti con le deleghe all’istruzione e alla cultura.

L’ormai ex assessora Osti manterrà la carica di consigliere comunale e affiancherà Melchiori nel passaggio di consegne del suo assessorato, portato avanti con dedizione fin dal 2015.

«L’amministrazione ringrazia Claudia per l’impegno e la disponibilità dimostrati in questi 7 anni e mezzo – è il commento pubblicato sulla pagina Facebook comunale – mentre a Marianna va un grande augurio di buon lavoro!».

