Auto precipita per 50 metri, miracolato il conducente

L’incidente è avvenuto nella zona di Tires questa mattina 4 gennaio poco prima delle 10.00 quando, per cause ancora da chiarire, un’auto è precipitata per 50 metri lungo un pendio nel bosco.

Sul posto, i Vigili del Fuoco Volontari di Tires hanno provveduto al recupero del mezzo e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Nonostante, la grave caduta fortunatamente nessuno è rimasto ferito. In intervento, anche la Croce Bianca, il Soccorso Alpino e le Forze dell’ordine per la raccolta dei rilievi.

