740 incidenti con animali negli ultimi 6 anni: Bolzano corre ai ripari

Un incidente con cervi o altri animali avviene solitamente al buio e al crepuscolo. Secondo i dati dell’Ufficio provinciale Caccia e pesca, negli ultimi sei anni si sono verificati circa 740 incidenti con la selvaggina sulle strade dell’Alto Adige.

“Per proteggere uomini e animali nei tratti nevralgici, il Servizio strade della Provincia ha installato prima di Natale altri 750 catarifrangenti blu anti-attraversamento fauna selvatica“, spiega Daniel Alfreider, assessore provinciale alla Mobilità.

I catarifrangenti blu hanno lo scopo di dissuadere gli animali selvatici dall’attraversare la strada di notte e al crepuscolo, quando un veicolo si avvicina. La luce dei veicoli viene riflessa dai catarifrangenti lungo il bordo della strada e forma una barriera luminosa. Gli animali selvatici percepiscono il colore blu come minaccioso e quindi di solito fuggono.

Su quali tratti delle dieci strade statali e provinciali interessate e in quale posizione installare i catarifrangenti blu anti-attraversamento fauna selvatica è stato deciso in precedenza durante un incontro con i rappresentanti dell’Associazione Cacciatori Alto Adige sul tema dell’attraversamento della fauna selvatica.

“Soprattutto in questo caso, le conoscenze pratiche dell’associazione venatoria erano importanti per garantire una maggiore sicurezza sulle strade“, afferma l’assessore provinciale Alfreider e ringrazia il direttore generale dell’associazione venatoria Benedikt Terzer per la collaborazione.

Per evitare incidenti, i conducenti di veicoli dovrebbero guidare lentamente, soprattutto in prossimità di piccoli prati e boschi, nonché abbassare i fari, suonare il clacson e frenare se c’è un animale sul ciglio della strada, consiglia l’Ufficio Caccia e pesca. Una collisione con un capriolo a 100 chilometri all’ora corrisponde al peso di mezza tonnellata sul veicolo.

