Si è chiuso un anno impegnativo per i Vigili del Fuoco Ossana: il ringraziamento del Consiglio comunale

Pubblicità

Pubblicità



Nell’ultima seduta del 2022, il Consiglio comunale di Ossana ha portato omaggio ai propri pompieri per ringraziarli dell’immenso lavoro svolto a favore della comunità.

La sindaca Laura Marinelli ha ricordato i numeri importanti di questa attività che può contare su 28 vigili effettivi, 10 vigili allievi e 6 membri onorari coordinati dal comandante Antonio Bezzi.

Nel corso del 2022 il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Ossana è stato impegnato per 124 volte e 1.475 ore uomo.

Nello specifico: 32 uscite per interventi in emergenza, per un totale di 360 ore uomo (16 chiamate per incidente stradale, pinza idraulica, pulizia sede stradale, per 207 ore uomo; 6 chiamate per incendi civili e boschivi, per 102 ore uomo; 10 chiamate per servizi tecnici come supporto elicottero, allagamento, soccorso animali, bonifica insetti, apertura porta, per 51 ore uomo); 92 incontri per altre attività, per un totale di 1.115 ore uomo (52 servizi per manifestazioni civili e religiose, servizio antincendio presepi, attività di manutenzione mezzi e attrezzature, per 474 ore uomo; 26 incontri per addestramento e corsi di formazione, per 370 ore uomo; 14 riunioni del direttivo, assemblea e attività amministrative, per 271 ore uomo).

«Sono numeri straordinari, che hanno bisogno di essere comunicati per fare capire quanto il Trentino e la comunità di Ossana siano fortunati a poter contare sull’aiuto indispensabile che i vigili del fuoco svolgono a titolo volontario – è il commento dell’amministrazione comunale –. Nel resto d’Italia non è così. Il loro impegno e la loro professionalità non sono scontate, per questo il Consiglio comunale si è impegnato a difendere in tutte le sedi e con tutti i mezzi questa istituzione pubblica di cui andiamo così orgogliosi».

Pubblicità Pubblicità