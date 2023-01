Scontro Zaia – Crisanti, Ambrosi: «Piena solidarietà al governatore Zaia, uso intercettazioni indecente e strumentale»

Pubblicità

Nuovo scontro tra il Presidente del Veneto, Luca Zaia, gli attuali vertici della sanità regionale e Andrea Crisanti, ora senatore del Pd sul ricorso diffuso da parte del Veneto ai test antigenici negli ospedali e nelle rsa per anziani.

La Procura di Padova, come anticipato da Report su rai3, ha indagato Roberto Rigoli, ex direttore del laboratorio di microbiologia di Treviso, e Patrizia Simionato, dg di Azienda Zero sulla base di un esposto partito dallo stesso Crisanti. I due devono rispondere di falso ideologico e di turbata libertà di scelta del contraente.

La prossima udienza è fissata per il 6 febbraio. Secondo l’accusa, in sostanza, Rigoli, incaricato di confermare l’idoneità clinico-scientifica dei tamponi, non avrebbe svolto correttamente il compito assegnatogli. Per Crisanti i test antigenici Abott acquistati dalla Regione Veneto nell’estate del 2020, tra la prima e la seconda ondata, sarebbero stati poco affidabili, circa al 70%,mentre per Rigoli la corrispondenza “è sovrapponibile nella totalità dei campioni esaminati“. Ad acquistare i test rapidi non è stato solo il Veneto ( con una maxi commessa da 148 milioni di euro) ma anche altre cinque regioni.

La trasmissione documenterebbe attraverso le intercettazioni il livello progressivo del deterioramento dei rapporti tra Zaia e Crisanti, a partire dalla paternità sui test effettuati su tutta la popolazione di Vo’ Euganeo. Sulla nuova polemica tra Zaia e Crisanti è intervenuta anche la deputata di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi che si è schierata al fianco del governatore del Veneto.

“La mia piena, totale solidarietà al Governatore del Veneto Luca Zaia, che ha svolto un lavoro encomiabile e generoso durante l’emergenza Covid alla guida di una regione che ha peraltro battuto tutti i record per crescita e sviluppo economico. Le polemiche scatenate contro di lui dal virologo Andrea Crisanti, poi candidatosi col Pd, in nulla intaccano la sua integrità e il suo valore di uomo e di amministratore.

La vera vergogna, in questa vicenda, è l’uso indecente e strumentale di intercettazioni telefoniche ai danni del Governatore Zaia, nemmeno lontanamente indagato, intercettazioni date in pasto alla stampa seguendo un sistema barbaro indegno di una Nazione civile”. Così Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.

