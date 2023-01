Schiuma nel Rio Paglia a Pavillo

Pubblicità

Un’ingente quantità di schiuma è apparsa oggi, martedì 3 gennaio, nel Rio Paglia a Pavillo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco volontari di Tassullo, che hanno provveduto a posizionare i galleggianti per fermare la schiuma, la Polizia Locale, il Corpo Forestale e i tecnici dell’Appa.

Sono stati dunque effettuati i rilievi per risalire alle cause che hanno provato la schiuma in acqua.

