Qatargate, revoca immunità per Cozzolino e Tarabella: la richiesta di Metsola

Su richiesta della giustizia belga, la presidente del Parlamento europeo annuncia l’avvio della procedura di revoca dell’immunità per due eurodeputati. Di fatto, la procura di Bruxelles ufficialmente non diffonde i nomi, i quotidiani belgi non sembrano avere molti dubbi che i due protagonisti possano essere Cozzolino e Marc Tarabella, entrambi appartenenti al partito dei socialisti europei.

“Non ci sarà impunità. Nessuna” ha dichiarato o la presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, sottolineando che la decisione è stata presa a seguito della richiesta delle autorità giudiziarie belghe.

I primi passi procedurali sono stati fatti. Stando a quanto riporta il sito dell’Assemblea di Strasburgo, la presidente Metsola potrebbe lanciare la richiesta alla prima occasione possibile, in molti pensano il prossimo 16 gennaio. La richiesta sarà quindi trasmessa alla commissione giuridica per una proposta di decisione. Al momento, sarebbe in sospeso anche posizione di un’altra deputata belga di origine italiana, Maria Arena.

