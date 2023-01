Non poteva organizzare lo spettacolo: la provincia «blocca» Fausto Bonfanti

Pubblicità

Tutto nasce dall’organizzazione di uno spettacolo per il quale però Bonfanti, responsabile dell’Associazione Culturale Anima Mundi Creativity Factory, non aveva le necessarie autorizzazioni.

I Carabinieri della stazione di Vaneze avevano riscontrato il 13 novembre 2022, dopo attento controllo, che non aveva la «necessaria autorizzazione ex art. 68 del Tulps», Cioè non aveva l’autorizzazione del Questore. Bonfanti quindi non poteva organizzare l’evento.

Lo spettacolo si stava svolgendo davanti all’Osteria Sant’Anna sul prato di proprietà del comune di Trento e in uso all’Asuc di Sopramonte dove una band si stava esibendo davanti ad un pubblico di un centinaio di persone sedute su delle panche.

Dopo il reato commesso da Bonfanti, che prevede fino a 3 mesi di reclusione, la provincia di Trento si è mossa imponendo a Bonfanti di organizzare spettacoli solo se autorizzati. La Pat ha emesso una ordinanza di cessazione di spettacoli e trattenimenti pubblici non autorizzati organizzati da Fausto Bonfanti.

Fausto Bonfanti era stato anche l’organizzatore del contest delle band dell’Euregio che avrebbero dovuto aprire i concerti di Vasco Rossi nel suo tour iniziato da Trento il 20 maggio 2022.

Anche in questo caso il suo operato sollevò numerose polemiche soprattutto da parte delle band. Una di queste, i Jambow Jane accusò l’organizzazione del contest di aver mancato le promesse fatte dichiarando espressamente che «Qualcuno però ha perso tantissimo. Cose come l’etica, la morale, la professionalità, la parola e la faccia».

