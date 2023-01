Il 10 gennaio consiglio straordinario sull’ospedale di Cavalese

Pubblicità

Si terrà nel pomeriggio del giorno 10 gennaio prossimo la convocazione straordinaria del Consiglio provinciale sulla vicenda dell’ospedale di Cavalese, sottoscritta il 27 dicembre scorso dai consiglieri di minoranza Paola Demagri, Michele Dallapiccola, Paolo Zanella, Luca Zeni, Ugo Rossi, Alessio Manica, Lucia Coppola e Lucia Maestri. Lo ha stabilito la Conferenza dei Presidenti dei gruppi presieduta da Walter Kaswalder e riunitasi stamane.

A seguire, l’organismo ha definito l’ordine del giorno della tornata del 17-18-19 gennaio e stabilito di ascoltare in quella sede, ai margini dei lavori d’aula, Egidio Valentini del Coordinamento lavoro profido.

Infine, ha informato i consiglieri della richiesta da parte del Presidente Fugatti di calendarizzare in forma urgente per il mese di febbraio un disegno di legge istituzionale che prevede la rettifica dell’intesa tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza Stato Regioni.

L’ordine del giorno per l’aula – L’ordine del giorno per l’aula del 17-18-19 gennaio comincia come di consueto con le interrogazioni a risposta immediata. Seguiranno una serie di designazioni: quella di un componente dell’autorità di partecipazione locale, organo indipendente per la promozione dei processi partecipativi degli enti locali, scaduto alla fine del 2021; da parte delle minoranze del Consiglio la designazione di un componente all’interno del cda della Fondazione Bruno Kessler e la designazione di una componente della sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Trento; infine, l’indicazione di un componente effettivo del collegio dei Revisori dei conti della Fondazione museo storico, sempre in quota minoranze.

L’ordine del giorno prevede poi la presa d’atto delle dimissioni di un componente del Corecom e la conseguente nomina suppletiva.

Infine, è programmata la discussione dei seguenti disegni di legge: 118 (Zeni) sulla promozione dell’attività fisica e dell’esercizio fisico, 105 (Ambrosi) sulla promozione della ricettività e dell’offerta turistica accessibile, 144/ (Assessore Spinelli) di modifica della legge provinciale sull’attività amministrativa del 1992, 101 (Olivi) sulla promozione e la certificazione della rappresentanza e per la valorizzazione delle relazioni industriali, 99 (Masè) per sostituire il termine handicap con il termine disabilità, 119 (Marini) sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

