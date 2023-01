Elezioni provinciali, alleanza centro destra: ecco tutti possibili scenari

Uniti si vince: questo dovrebbe essere il motto della coalizione politica di centrodestra in vista delle elezioni provinciali che si terranno ad ottobre di quest’anno.

La compattezza richiesta sembra però non esserci, visto il crescente e continuo aumento di consensi del partito di Fratelli d’Italia a discapito dei due alleati di coalizione, Lega e Forza Italia.

Il partito di Giorgia Meloni (Fdi) ormai viaggia sopra al 30% a livello nazionale e dopo essersi insediato al governo ha aumentato ancora di più i consensi. Alle elezioni dello scorso 25 settembre Fratelli d’Italia ha raggiunto il 25,5%, e nel territorio della provincia di Trento si è fermata pochi decimi sotto il 20%. Un consenso che è risultato maggiore di tutto il resto dei partiti di centro destra.

Ormai anche in Trentino Fratelli d’Italia si colloca abbondantemente sopra il 20%, con la Lega del presidente della Provincia Maurizio Fugatti ormai sotto il 10%.

Fdi, in virtù dell’uragano di consensi vuole esprimere a tutti i costi il candidato presidente, come fece la lega nel 2018 (in pool position ci sarebbero già i nomi di due donne e due uomini), ma il nodo della “rimozione” dell’attuale presidente della Provincia Maurizio Fugatti rimane cruciale.

Fugatti è intenzionato a procedere verso un nuovo mandato, il suo partito anche. Se non interviene una decisione della coalizione nazionale rispetto al ruolo del candidato presidente per le elezioni provinciali, non è escluso che la coalizione di centro destra possa dividersi.

Quasi la totalità di Fratelli d’Italia infatti non vedrebbe di buon occhio la candidatura per un nuovo mandato da parte di Fugatti. I rumors in tal senso parlano chiaro: «Con Fugatti si perde perché a non votarlo sarebbero molti leghisti ma anche molti del partito della Meloni».

Difficile che l’elettore storico dei due partiti possa votare a sinistra. Vero che però potrebbere rimanere sul divano di casa e non entrare nelle urne.

Da una parte Fugatti con Forza Italia e magari il Partito autonomista trentino tirolese (Patt che però da fonti autorevoli non intende condurre una lotta suicida sul nome di Fugatti) e alcune liste civiche – un gruppo che si collocherebbe tra il 15 ed il 20% – dall’altro Fdi con il proprio candidato presidente assieme in alleanza con un paio di liste civiche territoriali, (pare che nei prossimi giorni ci saranno incontri a tal proposito) per complessivamente circa un 25% di consensi.

In concreto se la situazione rimanesse tale vero che Fratelli d’Italia non andrebbe al governo del Trentino, ma sicuro che Maurizio Fugatti non sarebbe il prossimo presidente della provincia autonoma di Trento.

Da questa situazione ne trarrebbe vantaggio il centrosinistra che, qualora si preservasse unito, riuscirebbe a superare le due coalizioni in termini di voti.

Tuttavia la legge elettorale pone un vincolo importante: se la coalizione vincente supera la soglia del 40% ha diritto a 21 consiglieri (su 35), sotto invece, pur esprimendo il presidente, i seggi sarebbero suddivisi con il proporzionale puro, con la conseguenza che le liste che non raggiungono minimo il 3% dei voti saranno prive di rappresentanti in consiglio provinciale. Un quadro che fa tremare molti addetti della politica e che agita terribilmente le acque dentro le liste civiche e il Patt.

In questo malaugurato caso sparirebbero di sicuro Forza Italia e gli autonomisti di Kaswlalder, laddove non riuscisse a riunire sotto una sola bandiera tutti i movimenti autonomisti.

A forte rischio anche il Patt e la Civica Trentina che potrebbero essere fortemente ridimensionati o addituttura sparire dalla scena politica provinciale.

La scelta della Lega di non correre con Fratelli d’Italia avvantaggerebbe ancora di più il partito della Meloni perchè il voto si polarizzerebbe ancora di più verso Fratelli d’Italia e meno sulla coalizione con a capo il presidente Fugatti.

In caso di mancato premio di maggioranza ad essere penalizzati sarebbero sempre gli esponenti della lega che vedrebbero ridursi i consiglieri provinciali da 14 a 3/4. Una caporetto insomma. La scelta di Fugatti di continuare con la sua autocandidatura alla fine danneggerebbe tutti, e per ironia della sorte, soprattutto il proprio partito che verrebbe ancora di più ridimensionato in consiglio provinciale.

Oltre a questo gli Assessori non potrebbero continuare il lavoro fatto fino ad ora, e dovrebbero sedersi probabilmente sui banchi delle opposizioni, o peggio rimanere a casa. Per il centro destra il tempo per trovare un accordo c’è, anche se il centro sinistra dimostra di essere più avanti, infatti in settimana organizzerà il secondo tavolo con gli alleati.

Per il centrodestra attendere oltre significherebbe commettere nuovamente l’errore delle amministrative del comune di Trento e riconsegnare il Trentino di nuovo nelle mani della sinistra.

