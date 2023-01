«È innegabile che ci sia un sovrannumero importante per quanto riguarda i cinghiali»

Pubblicità

Egregio Direttore,

In generale non sono a favore della caccia degli animali, anche se credo che la problematica sia sotto gli occhi di tutti: è innegabile che ci sia un sovrannumero importante, almeno per quanto riguarda i cinghiali.

Basta guardare la situazione in Liguria o in Lazio o comunque nel Centro-Sud Italia.

Personalmente, di recente sono rimasto coinvolto in un incidente stradale con un cinghiale, di notte, in una strada fuori dalla città, mentre mi trovavo tra Lazio e Abruzzo.

Da una parte – visto anche quanto mi è accaduto – sono a favore dell’abbattimento nelle città, nei parchi (QUI link).

Come può, ad esempio, una città come Roma, la Capitale d’Italia, stare nelle condizioni in cui si trova? Certo, ci sono mancanze anche nella manutenzione stessa della città, però il problema c’è e si vede. E non ci fa fare una bella figura.

Non dimentichiamo inoltre che i cinghiali non sono animali proprio docili e affettuosi. Incrociare il soggetto pacifico è un conto, incontrare un esemplare più aggressivo è un altro.

Da un’altra parte capisco invece che aprire la caccia così è una brutta idea che ci porterebbe a tornare al livello dei primitivi: la caccia può avere uno scopo ricreativo, ma così si finirebbe per esagerare. Non c’è nulla di bello nell’uccidere, neanche quando si tratta di un qualcosa di necessario.

Forse, si dovrebbero trovare dei rimedi indolori per gli animali, al fine di limitare il problema di sovraffollamento senza che gli esseri umani si debbano comportare come dei primitivi che pensano solo a cacciare per puro divertimento.

Leonardo M.

