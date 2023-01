Capodanno a Spormaggiore: festa e rifiuti abbandonati

Pubblicità

Pubblicità



Capodanno, si sa, è il momento di fare festa e di godersi momenti di allegria. Così è stato anche a Spormaggiore.

Dispiace, però, vedere come per alcune persone le celebrazioni siano andate a discapito del rispetto del senso civico, come sottolineato dall’amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook.

«Apriamo il nuovo anno con questo post, non dei migliori viste le foto – scrive l’amministrazione corredando il post con una ricca documentazione fotografica, di cui riportiamo un estratto nell’immagine di copertina –. Sappiamo benissimo che l’ultimo giorno dell’anno è un giorno di festa e a volte si esagera un pochino, però la buona educazione ed il senso civico sono principi che dovrebbero essere radicati in noi comunque!».

Pubblicità Pubblicità

L’auspicio, naturalmente, è di non dover assistere nuovamente a scene di questo tipo. «Ci auguriamo di vedere sempre meno rifiuti abbandonati per terra – conclude l’amministrazione comunale –. Buon anno a tutti!».