Blitz Senato: tornano liberi gli attivisti arrestati, processo fissato al 12 maggio

Sono tornate in libertà le persone arrestate ieri per il blitz al Senato (QUI link).

Il giudice ha convalidato gli arresti per gli attivisti Davide Nensi, Alessandro Sulis e Laura Paracini, disponendo la scarcerazione.

Il processo per i tre, accusati di danneggiamento aggravato, è stato fissato al 12 maggio. La procura aveva sollecitato la misura dell’obbligo di dimora per i tre indagati.

Nel corso dell’udienza i tre hanno rivendicato quanto fatto ieri mattina.

“Dopo aver visto il disastro della Marmolada ho paura per il nostro futuro. Ho aderito a Ultima Generazione perché propone un cambiamento, in particolare di fermare le emissioni di gas e puntare sulle energie rinnovabili” Ha dichiarato uno dei ragazzi arrestati.

In base a quanto appreso, la ragazza arrestata aveva partecipato anche all’azione dimostrativa a Palazzo Bonaparte contro un quadro di Van Gogh. I tre inoltre sono nomi noti: erano stati già denunciati per i blocchi stradali sul Grande Raccordo Anulare messi in atto nelle scorse settimane. (QUI link)

