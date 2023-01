40 enne investito nei pressi della stazione di Rovereto

Pubblicità

Pubblicità



Incidente a Rovereto alle prime luci dell’alba: poco dopo le 6:30 di oggi, martedì 3 gennaio 2023, un uomo è stato investito nei pressi della stazione dei treni della Città della Quercia, lungo la statale 12.

Sul posto, due ambulanze, l’automedica, i vigili del fuoco ed i carabinieri. L’uomo rimasto ferito – un 40 enne – è stato poi trasportato in ospedale in codice rosso per accertamenti.

A ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto saranno invece le forze dell’ordine.