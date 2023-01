Sempre in negativo i giornali cartacei (-9,2%). Volano le piattaforme online

Pubblicità

Pubblicità



L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato i nuovi dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni relative alla prima metà del 2022.

Il report conferma l’andamento negativo già registrato nelle precedenti indagini per l’editoria cartacea. Nei primi sei mesi del 2022 sono state vendute giornalmente 1,57 milioni di copie in media. Paragonando questo numero allo stesso periodo nel 2021 e nel 2018 si osserva un calo rispettivamente del 9,2% e del 32,2%.

In riferimento alla distribuzione territoriale delle copie vendute, cioè tra ambito nazionale e locale, le seconde continuano a mostrare una flessione più marcata rispetto alle prime. I cali riscontrati sono dell’11% per la dimensione locale e del 7,1% per quella nazionale.

La vendita quotidiana cartacea nel 2022 è scesa del 9,8% in relazione al 2021 e del 36,1% relativamente al 2018.

I quotidiani venduti in formato digitale non hanno registrato cambiamenti di particolare rilievo. Essi si attestano ad una media di 210mila copie al giorno.

La distribuzione di vendita delle copie digitali risulta maggiormente concentrata in relazione alle copie cartacee: le prime cinque testate a maggiore diffusione in formato digitale rappresentano poco meno del 60% del totale venduto nei primi sei mesi del 2022. Lo stesso dato per le copie cartacee si dimezza, superando di poco il 34%.

Pubblicità Pubblicità



Nel mese di giugno 2022 l’Osservatorio registra un totale di 43,8 milioni di utenti unici sulla rete che hanno navigato in media per 65 ore.

Ai primi posti della classifica si confermano i siti web e applicazioni che riferiscono ai big player internazionali (Google, META/Facebook, Amazon).

Riguardo l’andamento delle audience di siti di informazione generalista, lo scorso giugno ha visto un incremento di 1,2 milioni di utenti rispetto allo stesso mese nel 2021.

In tutto si registrano un totale di 39,4 milioni di utenti unici.