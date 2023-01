“Se consideriamo i cani come membri della famiglia, chi siamo noi per condannarli a sofferenze gratuite?”

Pubblicità

Egregio Direttore,

sono perfettamente d’accordo con quanto affermato nell’articolo di Ivana Merlo. (QUI link) Se da una parte riconosciamo ai cani lo status di esseri senzienti, se li consideriamo membri della famiglia, se é ormai riconosciuto anche a livello scientifico che gli animali e nello specifico i cani provino, al pari degli umani, gioia e dolore, é giunta l’ora di gettare il cuore oltre l’ostacolo e avere il coraggio di restituire ai nostri amici sempre fedeli e presenti, la libertà, perché, in fondo, chi siamo noi per arrogarci il diritto di negarla a un essere senziente, sapendo che così facendo lo stiamo condannando a delle sofferenze gratuite?

Se come diceva Gandhi “La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali” , ecco la nostra occasione per dare una lezione di civiltà e di libertà ad un mondo, che in Iran la reprime ad ogni rigurgito, non guardando in faccia nè a donne nè a minori.

Ringrazio dell’attenzione e auspico che la Vs. testata mantenga alta l’attenzione su questo tema ed in generale sulle questioni legate ad una maggior sensibilità verso il mondo animale, essendo fermamente convinta che un maggior rispetto per gli animali si tradurrebbe in un maggior rispetto tra le persone.

Claudia Santorum – Arco (TN)

