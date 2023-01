Sciatori selvaggi e poco rispetto del prossimo: «contare sul senso civico sembra essere partita persa.»

Pubblicità

Pubblicità



Le piste da sci hanno aperto da qualche settimana, per la gioia di sportivi, turisti ed appassionati della montagna.

Tuttavia, dove ci sono lati positivi, non mancano anche quelli negativi. Con il boom di turisti in regione (QUI link), sono iniziati ad emergere anche i “soliti” problemi (QUI link) invernali nelle località sciistiche.

Ovvero: sciatori irresponsabili, sciatori poco obiettivi riguardo alle proprie capacità e/o sciatori poco rispettosi degli altri.

“Sono stata centrata in pieno sul Cermis mentre scendevo con curve strette a lato pista da un tipo che forse pensava di disputare una libera di coppa del mondo. Risultato: spalla e bacino rotti e, visto l’impatto, poteva andare anche peggio – ci scrive in mail Flavia Giacomuzzi – Bisogna chiedere a gran voce più controlli e multe salate, visto che contare sul senso civico sembra essere una partita persa.”

“Aggiungo che i giovani sono distratti ed incoscienti e corrono spregiudicatamente in piste, quelle più semplici (blu), ove possono trovare principianti, travolgendoli.” scrive Ines Nardini, una turista in regione nel periodo di Capodanno.

“Non si tratta solo dei ragazzi – racconta Matteo Bianco, milanese in vacanza in regione – ma anche di adulti che, probabilmente, da giovani erano in qualche ski club e che ora hanno una certa sicurezza in pista. Il che è ottimo, perché sciare in piste adeguate alle proprie capacità è un tassello fondamentale per la sicurezza propria e degli altri.

Pubblicità Pubblicità



Tuttavia, almeno nei comprensori sciistici, ci sono varie piste e vari collegamenti in cui vanno a confluire più e meno abili sugli sci: è in questi punti dove bisogna prestare massima attenzione: non solo perché sono spesso affollati, ma anche perché sfrecciare a alte velocità vicino a persone più lente e che stanno imparando può portare ad una caduta e a un infortunio.

I controlli, in Trentino ci sono e ci sono da sempre. Giustamente, le autorità non possono materialmente essere in più piste in contemporanea. Bisognerebbe forse alzare le sanzioni, ritirare lo skipass o comunque pensare a qualcosa di più duro.”

“In questo post pandemia è evidente quanto non si sia più abituati allo stare tra la gente e a condividere gli spazi. Le piste sono come le strade: si tiene la destra, chi va piano sta ai margini, chi è più veloce sta al centro con tutte le dovute precauzioni.

E se si vuole imitare Sofia Goggia, ci si iscrive a qualche società sportiva e si evita di essere un pericolo per tutti. Oppure – se proprio – si evita di andare in alta stagione e si prende ferie in settimana, in bassa stagione, o quando le piste sono praticamente deserte.” conclude poi Luca, anche lui milanese in vacanza.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità