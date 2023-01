Perde l’equilibrio sulla seggiovia e cade, 16 enne ricoverato in ospedale

Pubblicità

Alle 12.45 di oggi, uno sciatore sedicenne ha perso l’equilibrio in fase di “imbarco” della seggiovia Termental.

Il giovane non è arrivato a sedersi sull’impianto ed è stato spinto verso quella che in gergo si chiama “fossa”: la piccola area presente in tutti gli impianti di risalita e adeguatamente attrezzata di materassi antitrauma.

Il giovane, incolume, è stato comunque trasportato in via precauzionale all’ospedale San Carmine di Rovereto per accertamenti. Sul posto erano presenti anche i genitori, immediatamente rassicurati.

L’elicottero si è attivato per un automatismo dei soccorsi che prevede, in caso di incidenti su impianti da sci, l’immediato allertamento del velivolo. Sul posto anche un’ambulanza del 118.

I soccorsi erano già stati allertati nella mattinata dopo la caduta di un 67 enne, un 68 enne e una ragazza di 23 anni, tutti ricoverati all’ospedale di Rovereto.

Decine e decine gli interventi dei soccorsi sulle piste da sci del Trentino e solo nella mattinata di oggi.

