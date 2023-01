Ledro, dimissioni medico di medicina generale. Ecco le 4 ipotesi in campo

Pubblicità

Il dottor Luigino Ildebrando Manna, dopo solo sei mesi di servizio, ha dato le dimissioni. A darne notizie è stata l’assessore alla sanità Vania Molinari rispondendo ad una interrogazione del consigliere di minoranza Cesare Rosa. I paesi di Tiarno di Sotto e di Sopra quindi rimarranno senza medico. Il motivo dell’abbandono del dotto Manna è riconducibile al numero dei pazienti che è troppo limitato per sperare di sostenere la propria attività. Come minimo la soglia minima dovrebbe essere di 800, i pazienti del dottor Manna raggiungevano a mala pena le 500 unità.

Dopo la notizia l’Assessorato alla salute e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari precisano che le dimissioni sono state presentate il 7 dicembre 2022 e – come da Accordo provinciale – diventeranno effettive dopo 90 giorni, quindi al 7 marzo 2023.

Nel frattempo l’Apss conferma che esplorerà e attiverà diverse ipotesi per assicurare l’assistenza ai circa 430/440 pazienti in carico ad oggi al medico in questione.

Tale situazione era stata illustrata dai rappresentanti di Apss in un incontro che si è tenuto il 9 di dicembre alla presenza del sindaco e dell’assessore del comune di Ledro durante il quale si è appunto affrontata insieme la questione delle dimissioni del medico.

Per riassumere: sono quattro le ipotesi in campo, che saranno verificate nei prossimi giorni: l’assegnazione di un incarico a tempo determinato ad un medico sulla base della graduatoria esistente; la stipula di una mini-convenzione con un medico della Scuola di specializzazione in Medicina generale con la possibilità di assumere un carico di 500 assistiti fino ad un massimo di 650; la presa in carico degli assistiti dai medici con ambito limitrofo che hanno ancora disponibilità rispetto al loro massimale oppure l’assegnazione di un ambulatorio primario a Torbole e un ambulatorio secondario a Bezzecca in relazione alla recente pubblicazione di zona carente su Torbole.

