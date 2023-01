Fondazione Crosina Sartori Cloch: ecco le attività estive finanziate con 64 mila euro

Pubblicità

La Fondazione Crosina Sartori Cloch Apsp ha confermato, anche per il periodo estivo 2022, la concessione di contributi a favore di enti del terzo settore che hanno organizzato attività educative e ricreative a favore di minori.

Il totale dei contributi concessi ammonta a 64 mila euro. L’Azienda pubblica di servizi alla persona rinnova dunque il suo impegno per consentire di partecipare, a queste occasioni di sport, creatività e socialità, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che fanno parte di nuclei familiari, residenti nel Comune di Trento, che altrimenti faticherebbero a sostenere le relative spese.

Tecnicamente, il contributo viene erogato all’ente che propone l’attività: questo deve poi impegnarsi a garantire il raggiungimento dell’obiettivo della Fondazione.

Le attività si sono svolte nel periodo compreso tra il primo giugno e il 18 settembre. Alla Fondazione, a inizio stagione, erano pervenute 17 richieste, corrispondenti ad altrettanti progetti, proposte da 13 enti del terzo settore.

Di questi, 12 progetti hanno rispettato tutti i requisiti del bando e hanno dunque ottenuto esito positivo. Il budget era stato in un primo tempo fissato a 55 mila euro, ma vista la numerosità delle domande e la qualità delle iniziative, la Fondazione aveva deciso di aumentare i fondi a disposizione.

Nel dettaglio, sono state sostenute le seguenti iniziative: Asd Ata Battisti Trento col progetto “Vola con noi – Lo sport per l’inclusione”; Asd Ata Trento Volley con “Volleypiù – Volleyplus”; Gruppo Oasis Aps con “Gioca estate 2022”; Ad Pallacanestro Villazzano “Il basket uno sport per amico”; La Coccinella “Artestate”. La Coccinella “Estate in Bondone new”. La Coccinella “Giocanatura”. La Coccinella “MuseCamp”; Sport senza frontiere Trentino Aps con “Un’estate sportiva!”; Ad Arcobaleno Basket “Più sport per tutti – Sport estate insieme… tutti in movimento!”; Asd Sportivando, “Colonie estive”; La Bussola società cooperativa sociale “E-state in Clarina”.

