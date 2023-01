Davide Geloso, in arte EGO presenta il primo singolo «Maschere»

Pubblicità

“Maschere”, nei principali digital store (etichetta Il Branco Publishing srl), è il primo singolo di Davide Geloso, in arte EGO, una canzone che parla di un ragazzo che è stanco di tenersi sempre tutto dentro, con la paura costante di essere giudicato/criticato appena dice qualcosa. Qui il videoclip.

Piano piano però il ragazzo stesso inizia a conoscersi meglio, liberando le proprie emozioni, “togliendosi” la maschera che ha addosso per non mostrare agli altri come si sente davvero -la classica maschera che la gente indossa ogni giorno dicendo “sto bene” solo per apparire felice, ma in realtà è solo una felicità apparente– così afferma Davide. Gli autori sono: Davide Geloso (autore) e Vittorio Valenti (compositore).

Davide Geloso, in arte Ego, nasce a Vignola (in provincia di Modena). Appassionato di musica sin da bambino, già dal periodo scolastico, prende parte a diverse iniziative musicali e cori scolastici, finché non decide di prendere delle lezioni di canto private.

Finiti gli studi, il cantautore inizia a lavorare come magazziniere senza però mai trascurare la musica. Infatti comincia a pubblicare sui propri social networks, diversi contenuti dove canta cover di altri artisti.

Nell’estate del 2019 partecipa ad un contest e ad un relativo campus al CET di Mogol. Due anni più tardi firmerà un contratto discografico con “Il Branco Publishing” per la realizzazione di un singolo.

