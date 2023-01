Blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione a Roma: imbrattato palazzo Madama

Pubblicità

Pubblicità



Questa mattina verso le 7:45, a Roma, un un gruppo di ambientalisti di Ultima Generazione ha lanciato vernice colorata sulla facciata del Senato a Roma. Inoltre, sono state imbrattate anche alcune finestre ed un portone di palazzo Madama.

Per fermare gli attivisti sono dovuti intervenire i Carabinieri. I cinque fermati si trovano attualmente in Questura e la loro posizione è al vaglio. L’indagine su quanto accaduto è condotta dalla Digos con l’ausilio dei carabinieri.

Gli attivisti hanno rivendicato il Blitz spiegando che “alla base del gesto, la disperazione che deriva dal susseguirsi di statistiche e dati sempre più allarmanti sul collasso eco-climatico, ormai già iniziato, e il disinteresse del mondo politico di fronte a quello che si prospetta come il più grande genocidio della storia dell’umanità”.

Ultima Generazione chiede inoltre di “interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone dismesse e cancellare il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale”.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha condannato l’azione degli ambientalisti, sottolineando che non esiste “nessun alibi, nessuna giustificazione per un atto che offende tutte le istituzioni e che solo grazie al sangue freddo dei carabinieri non è trasceso in violenza. Il Senato è stato vigliaccamente scelto perché a differenza di Palazzo Chigi, della Camera dei Deputati e di altre istituzioni, non ha mai ritenuto fino ad ora di dover creare un area di sicurezza attorno all’edificio“.

Il blitz è stato condannato anche dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e da esponenti politici di maggioranza ed opposizioni.

Pubblicità Pubblicità



Su Twitter, alcuni commenti. Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva nella camera alta, ha scritto “Quando arrivi ad imbrattare una sede istituzionale o un’opera d’arte, non sei un’attivista, non sei un rivoluzionario, non sei un eroe: sei solo uno sciocco irrispettoso delle regole e degli altri”.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, ha invece scelto un approccio più ironico per silurare gli attivisti: “Scegliere di ‘sporcare’ opere d’arte o edifici storici, per difendere l’ambiente sarebbe un po’ come organizzare una cena tra amici a tema Asado argentino, per fare battaglie vegane?”.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità