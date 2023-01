35 chierichetti dalla bassa Val di Non a Trento per la “riconsegna” del duomo alla comunità

Pubblicità

Dalla Bassa Val di Non al capoluogo, per vivere da vicino (e da protagonisti), un momento storico importante con la “riconsegna” alla comunità del duomo di Trento.

«La cattedrale ritrova la luce di un tempo, alle porte del Natale. Auspico che la nostra Chiesa si lasci avvolgere da questa luce» aveva detto il vescovo Lauro Tisi lo scorso 10 dicembre quando, coadiuvato da monsignor Ivan Maffeis, da settembre alla guida della Chiesa di Perugia-Città della Pieve, aveva celebrato la messa inaugurale della cattedrale dopo il lungo restauro.

Un momento ricco di significato, al quale aveva partecipato un migliaio di persone.

Ad affiancare i vescovi durante la cerimonia ben 35 chierichetti dell’Unità Pastorale Cristo Salvatore, guidata da don Daniele Armani, provenienti da vari paesi della bassa valle: Denno, Toss, Vigo di Ton, Cunevo, Sporminore, Termon, Campodenno, Lover.

Sono le catechiste che hanno curato l’iniziativa e accompagnato le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, a rivelare com’è sorta questa proposta.

«L’idea – spiegano – è nata dalla richiesta di svolgere un’uscita coi chierichetti per spiegare meglio il loro servizio e fornire delle indicazioni chiare sui momenti della messa, visto che la maggior parte doveva ancora ricevere la prima comunione. Don Daniele aveva quindi da subito pensato a una visita in seminario, che si è trasformata in una due giorni alla luce della proposta del vescovo di servire la messa di inaugurazione del duomo. La coincidenza, del tutto casuale, è sorta dall’intenzione di sfruttare il ponte dell’Immacolata, visto che i bambini e i ragazzi erano a casa da scuola. L’inaugurazione era già programmata per il 10 dicembre, le due cose si sono incastrate e l’iniziativa è andata in porto».

I giovani nonesi hanno avuto così l’opportunità di vivere un’esperienza incredibile. Che porteranno sempre nel cuore.