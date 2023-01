Sbaglia manovra col parapendio e sfonda il ghiaccio del lago di Lagolo

Pubblicità

Momenti di paura per un parapendio che nel ultimo pomeriggio dell’anno sabato 31 dicembre stava sorvolando lo specchio d’acqua di Lagolo, sulla frazione montana del comune di Madruzzo.

Forse per una manovra errata o l’eccessiva confidenza con lo strato di ghiaccio che sta coprendo l’intera superficie del laghetto nel periodo invernale, l’uomo in fase di atterraggio a pochi metri dal pontile nella zona sud del lago ha sfondato lo strato sottile di ghiaccio finendo in acqua.

L’uomo è stato soccorso da alcuni passanti che vedendo la scena hanno lanciato una corda recuperando il conducente rimasto illeso ma infreddolito.

Soccorso dai vigili del fuoco di Lasino, arrivati subito sul posto hanno fatto scaldare l’uomo nel proprio furgone. Il pilota dopo alcubi minuti si è completamente ristabilito.

Sul posto è giunta anche una ambulanza dei sanitari della croce rossa della Valle dei Laghi di stanza a Vezzano, che rapidamente ha visitato l’uomo rimasto fortunatamente illeso.

L’atterraggio sul lago di Lagolo è una pratica molto comune anche se, viste le elevate temperature di questi giorni, era in vigore l’ordinanza di divieto di accesso alla superficie del lago firmata lo scorso 28 dicembre dal sindaco Michele Bortoli

