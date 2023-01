Evade dai domiciliari per festeggiare Capodanno, 24 enne nuovamente arrestato

Pubblicità

Pubblicità



Complessivamente, per fatti connessi ai festeggiamenti del Capodanno, quali ustioni dovuti all’utilizzo di fuochi di artificio e abuso di alcool, nella notte appena decorsa, si sono registrati in totale 8 ingressi ai locali ospedali.

Uno scoccare della mezzanotte sfortunato invece per un cittadino di nazionalità italiana che si è imbattuto in un servizio di controllo del territorio delle sempre presenti e costanti Volanti della Questura di Trento, al cui termine degli accertamenti è stato arrestato in ottemperanza all’ordinanza di custodia cautelare in carcere di cui era gravato.

Nella serata di ieri infatti, il personale della Squadra Volante si è concentrato in particolar modo su quelle zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità diffusa.

Pubblicità Pubblicità

Nell’occasione sottoponeva a controllo un’autovettura con a bordo tre giovani, tra i quali risultava un ventiquattrenne di nazionalità italiana con precedenti per reati contro la persona e in materia di stupefacenti.

Lo stesso veniva inoltre immediatamente riconosciuto dai poliziotti perché da giorni risultava evaso dagli arresti domiciliari. In particolare, il ventiquattrenne, risultava inottemperante alla iniziale misura cautelare dell’obbligo di firma che era stata quindi aggravata con quella degli arresti domiciliari.

Il pluripregiudicato aveva anche il braccialetto elettronico per permettere alle forze dell’ordine di controllare i suoi spostamenti, ma se ne era liberato proprio per fare perdere le sue tracce. L’uomo per gli accertamenti del caso veniva accompagnato presso gli uffici della locale Questura e, al termine di questi, si procedeva al suo arresto dando così esecuzione alla misura cautelare in carcere per il reato di spaccio.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità