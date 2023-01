Enorme dispiegamento di forze dell’Ordine per un Capodanno sicuro in Trentino

Pubblicità

Un ultimo weekend dell’anno, Capodanno compreso, tutto sommato abbastanza tranquillo per la nostra provincia. Non si sono verificati disordini e ci sono stati “solo” 8 entrate in pronto soccorso per ustioni oppure per abuso di alcool.

Il bilancio positivo è stato frutto della costante e capillare attività di prevenzione e repressione messa in campo dagli uomini e donne della Polizia di Stato, grazie anche agli innumerevoli servizi interforze disposti dal Questore della Provincia di Trento che hanno visto la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, di militari della Guardia di Finanza e di personale della Polizia locale e coordinati tutti da Dirigenti della Polizia di Stato.

Un dispiegamento di forze di circa 300 uomini tra Questura, Squadra Volanti, Squadra Mobile, DIGOS, unità cinofila antiesplosivo e antidroga, Reparto Prevenzione Crimine, Unità Operative di Primo Intervento, Reparto Mobile, che nell’ultimo weekend dell’anno, hanno assicurato sicurezza e tranquillità all’intera collettività.

In particolare, solo in questa Piazza Duomo, in occasione del concerto di fine anno che ha registrato la presenza di circa 9.000 persone, la buon uscita dell’evento è stata garantita dal lavoro di squadra di una task force di 50 uomini.

Il personale, coordinato da un Funzionario della Polizia di Stato, ha fatto sì che tanto l’evento quanto lo spettacolo successivo connesso allo sparo di artifizi pirotecnici avvenissero in piena sicurezza. Tra i fatti meritevoli di rilievo, si segnala un coltello da cucina abbandonato in Piazza Pasi prontamente rilevato dal personale lì impiegato e sottoposto a sequestro.

Festeggiamenti assicurati nel pieno rispetto della legalità anche a Riva del Garda e a Rovereto. Anche qui, il Questore di Trento Maurizio Improta ha predisposto specifici servizi di ordine e sicurezza pubblica mediante l’impiego di circa 30 uomini in totale.

A Rovereto si è registrata la presenza di circa 6000 persone, mentre a Riva di circa 7000. In entrambi i luoghi non è stata registrata alcuna criticità.

Una particolare attenzione è stata rivolta a Madonna di Campiglio, meta particolarmente esposta ad afflussi di turisti e di abitanti gravitanti in questa Provincia.

Anche qui, i festeggiamenti per il Capodanno, che hanno visto la presenza di circa 6000 persone, sono stati assicurati da una presenza di circa 40 uomini, coordinati da un Funzionario della Polizia di Stato.

Si segnala, qui, un alterco verosimilmente riconducibile all’assunzione di sostanze alcoliche, tra alcuni presenti nei pressi di un locale del centro di Madonna di Campiglio immediatamente sedato dal pronto intervento delle Forze di Polizia lì presenti.

