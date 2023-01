Botti Capodanno: 646 interventi dei vigili del fuoco. Una quindicina in Trentino

Pubblicità

Sono stati 646 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno in Italia, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 558.

Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e alcune autovetture parcheggiate in strada.

Il numero maggiore si è verificato in Emilia Romagna (96). Una quindicina gli interventi dei vigili del Fuoco in Trentino. I festeggiamenti a Trento hanno visto piazza Duomo gremita. Per ora non ci sono notizie di incidenti gravi.