Arrivano i saldi invernali: ecco quando inizieranno

Nel mezzo delle vacanze, terminato lo shopping natalizio, si guarda già ai saldi invernali. Come ricorda Confcommercio, la maggior parte dei territori ha scelto di andare avanti con la linea stabilita in occasione della Conferenza delle Regioni del 2016.

Le vendite di fine stagione inizieranno, quindi, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, il 5 gennaio 2023.

La Basilicata anticipa i tempi e fa iniziare i saldi il 2 gennaio, con fine prevista il 2 marzo. La Valle D’Aosta invece il 3 di gennaio. Il 5, come detto, tutte le altre regioni.

In provincia di Trento non è prevista una data di inizio dei saldi, che possono essere organizzati liberamente dagli esercenti. In alcuni casi sono già iniziati. In alcuni casi – ci confidano gli esercenti trentini – abbiamo tenuto i prezzi bassi. In poche parole i saldi sono iniziati ancora a Novembre.

Nella zona di Bolzano dipenderà invece dal distretto. In generale, si va dal 7 gennaio al 4 febbraio o dal 4 marzo al 1°aprile.

Parlando sempre di sconti, a novembre è tornato anche il Black Friday, in una versione rafforzata. Il cosiddetto “venerdì nero” non è infatti durato una sola giornata, ma di un evento spalmato su più giorni.

Da tempo i negozi si aggrappano a questa giorno per anticipare gli sconti e le offerte speciali. Quest’anno è addirittura durato fino al lunedì successivo, l’ormai noto anche in Italia Cyber Monday.

Nonostante il lungo periodo del Black Friday, rispetto al 2021 le vendite dei prodotti di moda hanno registrato a novembre un calo del 2,4%. Federazione Moda Italia-Confcommercio, la più importante rappresentanza d’impresa del settore Moda in Italia, confida però in una crescita degli acquisti soprattutto negli ultimi giorni prima di Natale.

I regali più gettonati continuano ad essere, infatti, i prodotti del fashion: maglieria, pantaloni, piumini, abiti, giacche, per poi passare agli accessori come scarpe, sneakers, borse, fino agli articoli sportivi.

Ricordiamo che, previa consultazione con gli Enti Locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, alle singole regioni è affidata la possibilità di definire le seguenti condizioni riportate sotto.