Sondaggio di Pagnoncelli: FdI cresce ancora, 31,7%, confermato il consenso per il premier e il governo

Vola con il vento in poppa il partito di Giorgia Meloni che arriva al 31,7%. Secondo il sondaggio di Pagnoncelli Fratelli d’Italia è anche il partito maggiormente trasversale: lo vota infatti il 39% degli operai (Pd al 9), ma è anche il primo tra i benestanti.

L’indice di gradimento dell’esecutivo rimane sempre alto mentre quello per Giorgia Meloni rimane stabile. Il gradimento per il governo non accenna a diminuire nemmeno dopo la manovra finanziaria. Ad oggi un italiano du due è pronto a scommettere sul governo della Meloni.

Il M5S, dopo aver scavalcato il Pd un mese fa, consolida il secondo posto con il 17,6%, mentre i dem fanno segnare un’ulteriore flessione (-0,9%) attestandosi al 16,3%.

A seguire, la Lega con il 7,8% (+0,5%) e Azione/Italia viva (7%) che sorpassa Forza Italia (6,2%, in calo di 0,6%). Nel complesso il centrodestra ottiene il 46,8% delle preferenze e si mantiene stabile rispetto a fine novembre (+0,1%), mentre il centrosinistra subisce un ulteriore calo (-1,4%) e scende al 22,1% (-4% rispetto alle politiche).