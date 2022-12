Mattia e Violeta, il 2023 si apre con un pomeriggio da star in tv

Si aprirà con un pomeriggio da star in tv in 2023 di Mattia Zini e Violeta Jovanovic (nella foto), noneso doc di Cavareno lui, serba di origine ma da anni residente in valle lei.

La giovane coppia di ballerini sarà infatti protagonista della puntata di domani, domenica 1° gennaio 2023, del programma televisivo “Il Mondo Insieme” condotto da Licia Colò.

Alle 15.15 bisognerà quindi sintonizzare i televisori sul canale 28 del digitale terrestre per seguire l’appuntamento che andrà in onda su TV2000.

Solo per ricordare alcuni risultati agonistici della coppia di insegnanti dell’EB Center di Cles, centro interamente dedicato al ballo e al fitness, si possono citare il 1° posto conquistato alla Roma Dance Cup 2021 o le semifinali raggiunte al WDC World Masters 2017 e 2018 a Innsbruck, in Austria, al WDC Ralf Lepenne Trophy 2017 di Bonn, in Germania, e al WDC Sofia Open 2017 a Sofia, appunto, in Bulgaria.

Ma Mattia e Violeta hanno avuto anche l’onore di rappresentare la squadra italiana al Team Match dei campionati del mondo WDC 2021 di Assen, in Olanda.

La puntata sarà incentrata sulla tematica della felicità in tutte le sue sfaccettature e una di queste, secondo la conduttrice da sempre legata alla Val di Non, è proprio il ballo.

Per questo Licia Colò ha invitato Mattia e Violeta a partecipare programma, durante il quale daranno vita a tre esibizioni (Cha Cha Cha, Valzer Viennese e Jive) e parleranno dei benefici del ballo come momento di divertimento e svago per staccare dalla routine quotidiana.

Sarà un momento gioioso, per entrare con il piede giusto – a passo di danza, naturalmente – nel 2023.

