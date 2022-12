Glass Onion – Knives Out 2: una delusione da quasi mezzo miliardo di dollari

Pubblicità

Non bastano un cast stellare ed un budget altrettanto elevato (Netflix pagò circa 469 milioni per il sequel di Knives Out) per salvare una pellicola mediocre e che tutto è tranne che un thriller.

Al massimo può essere una commedia… gialla. Daniel Craig è sicuramente l’attore che porta avanti tutto il progetto ma di base la trama è piuttosto mal gestita. Senza contare che i vari cameo di prestigio (es. Hugh Grant e Serena Williams) hanno puramente lo scopo di attirare il pubblico ad aprire il film in catalogo ora su Netflix.

Stucchevole, comico (troppo!), piatto e prevedibile. Del film sembra salvarsi davvero poco: di certo è spettacolare, a tratti quasi fantasy e non di certo thriller. È come un libro da una costosa e splendida copertina, ma dal magro contenuto.

Ad accompagnare Craig ci sono Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline, Jessica Henwick e Ethan Hawke, anche se il livello della pellicola non è alto, si fa guardare. Peccato che in breve tempo si possa intuire il come andrà a finire.

Intrigante, ma non accattivante. La prima ora e mezza è lenta, mentre sul finale ci si rianima un po’ nonostante la varietà di cliché e pubblicità poco celate. Per quasi mezzo miliardo di budget, a vedere una pellicola così si resta quasi amareggiati.

TRAMA – L’egocentrico multimilardiario Miles Bron, proprietario della Alpha Industries, invita i suoi amici a una fuga sulla sua isola greca privata. Quando qualcuno viene trovato morto, l’investigatore Benoit Blanc si occupa del caso.

