Contratto personale ATA e insegnati scuola infanzia e formazione professionale, siglata l’ipotesi di accordo

Prosegue l’impegno della Provincia per il personale della scuola: a confermarlo è l’assessore Mirko Bisesti, che informa sullo stato dell’intesa preliminare riferita a personale Ata, assistenti educatori, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia, personale insegnante della formazione professionale.

“E’ stata siglata l’ipotesi di accordo dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ad oggi CISL, CGIL e SATOS, con l’auspicio che anche la UIL possa aggiungersi – spiega Bisesti – che riguarda la parte economica del CCPL e che sviluppa la proposta presentata da APRAN il 22 dicembre scorso. In particolare, per quanto riguarda gli aumenti a regime, gli arretrati e la vacanza contrattuale. A breve la Giunta provinciale formulerà le direttive per la chiusura del contratto, anche con riferimento al riconoscimento delle progressioni orizzontali”.

