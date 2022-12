Circonvallazione: dal governo arrivano 2 milioni per fare le analisi sotto l’ex Sloi

Pubblicità

Si riaccende il dibattito sulla circonvallazione ferroviaria di Trento dopo l’accogliemento dentro la manovra di bilancio votata ieri di un emendamento (126 bis) presentato dalle deputate Sara Ferrari (Pd) e Vanessa Cattoi (Lega), dove il governo stanzia due milioni di euro, uno per il 2023 l’altro per il 2024, per fare delle analisi sui terreni inquinati di Trento nord chiedendo che siano iniziati con la massima urgenza.

Queste analisi urgenti però vanno fatte sotto l’attuale ferrovia, perché è l’unica zona dove non è mai stato fatto nessun rilievo. Solo dopo i risultati si potrà avere la sicurezza del tipo e della possibile profondità del possibile inquinamento.

La rete dei cittadini si è sempre scontrata con Rfi e l’amministrazione comunale sul fatto che sotto l’attuale ferrovia è acclarato il fatto che ci sia la presenza piombo teatretile, questo è stato confermato anche dagli studi documentati di Appa del 2005 che certificano chiaramente che l’ex area carbonchimica è inquinata. Appa per questo non diede il parere favorevole al progetto sotto l’aspetto ambientale.