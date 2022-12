Caduta con gli sci e viaggio in elicottero al Santa Chiara: Capodanno in ospedale per il Sindaco di Rovereto

Pubblicità

Il Sindaco di Rovereto Francesco Valduga passerà probabilmente il Capodanno in Ospedale, per la precisione al Santa Chiara di Trento.

Valduga, mentre era a sciare in Folgaria con i figli, è stato di vittima di una brutta caduta con gli sci: una caduta abbastanza grave da richiedere l’intervento dell’elicottero di Trentino Emergenza che lo ha portato al Santa Chiara di Trento per degli accertamenti.

Nella caduta – infatti – il primo cittadino della Città della Quercia ha battuto la testa (fortunatamente utilizzava il casco) e secondo le prime fonti almeno inizialmente è parso cosciente ma confuso e con un possibile trauma cranico in atto. Immediato l’arrivo dei carabinieri del soccorso piste e dei soccorsi.

Fortunatamente, il Sindaco sembra essere in via di una completa ripresa. Tuttavia, il Capodanno lo passerà probabilmente in corsia, anche se non si esclude un possibile ritorno a casa in giornata odierna.

L’incidente è avvenuto in una delle piste di collegamento dell’Altipiano di Folgaria per cause ancora da accertare.

