Piscina e punto di lettura, la minoranza di Novella vuole vederci chiaro

Da una parte la piscina di Revò, prossima a lasciare spazio a un nuovo asilo nido che sarà realizzato con i fondi del Pnrr, dall’altra il punto di lettura di Cloz, per il quale si teme una chiusura a breve.

Sono questi gli argomenti su cui si è concentrata l’attenzione del gruppo di minoranza “Costruiamo Novella”, composto dai consiglieri Silvana Angeli, Andrea Iori, Sebastiano Paternoster e Alessandro Rigatti, che ha presentato due interrogazioni a cui la giunta comunale guidata dal sindaco Donato Preti dovrà ora fornire risposta.

Non un presupposto per fare polemica gratuita, ma un’azione mossa dalla volontà di vederci chiaro.

UN NUOVO ASILO NIDO AL POSTO DELLA PISCINA – Per quanto riguarda la piscina i consiglieri di minoranza, che sostengono in ogni caso di non avere nulla in contrario a un asilo nido in grado di ospitare un numero maggiore di bambini, ampio, con spazi all’aperto, si concentrano sulla decisione da parte della maggioranza di “sacrificare” la struttura per lasciar posto a un nuovo nido.

«Fin qui – si legge nell’interrogazione – si potrebbe anche prendere atto che un’amministrazione rinunci a un’opera strategica per una propria visione politica. Ma improvvisamente è spuntata poi una delibera di giunta per l’incarico di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un “Centro Acquatico-ludico-sportivo di famiglia estivo + invernale” al Doss dei Piferli a Cloz o in località Pradena a Brez».

Due aree, secondo “Costruiamo Novella”, difficilmente accessibili e meno esposte al sole rispetto all’attuale piscina, quindi logisticamente non adatte ad accogliere una struttura di questo tipo.

«Il nostro gruppo – spiegano i consiglieri – ha voluto avanzare delle richieste prima di tutto per comprendere quali idee si celino dietro la definizione “Centro Acquatico-ludico-sportivo di famiglia estivo + invernale” (perché davvero non è di facile comprensione), poi per invitare in maniera approfondita a valutare i costi e i benefici di tale non meglio dettagliato investimento se paragonati al valore sportivo, ludico, turistico, salutistico che potrebbe avere una piscina operante 365 giorni all’anno. Ben vengano nuove proposte, anticipate da studi di fattibilità ponderati, ma siamo delusi, lo ribadiamo, dalla velocità con cui sulla piscina di Revò l’amministrazione comunale ha deciso di mettere una pietra sopra, senza forse dedicare altrettanta riflessione e analisi degli studi svolti in passato».

CHIUSURA IMMINENTE PER IL PUNTO DI LETTURA DI CLOZ? – Passando all’altra tematica su cui la minoranza vuole far luce, il timore dei consiglieri è che il prossimo pensionamento della persona che gestisce la il punto di lettura di Cloz possa rappresentare l’occasione per interrompere l’attività.

Al gruppo consiliare di minoranza è giunta infatti voce che l’amministrazione comunale intenda chiudere in maniera definitiva la piccola biblioteca sorta nel 2009.

«Crediamo che, al di là di un mero calcolo di convenienza economica, il mantenimento di un servizio come questo si debba basare anche sui benefici sociali e culturali che ne derivano per la collettività, in particolare per i tanti utenti che ne usufruiscono – spiegano i consiglieri nell’interrogazione, all’interno della quale si chiedono delucidazioni in merito –. Sperando che quanto è giunto alle nostre orecchie non corrisponda al vero, auspichiamo che l’amministrazione non voglia privarci e privarsi di questo servizio».

Toccherà ora al sindaco Preti e alla sua giunta chiarire le due vicende.

